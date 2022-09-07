Samsun haber! Samsun'da dün kaybolan yaşlı kadın bulundu Güncel Haberler Samsun haber... Samsun'un Canik ilçesinde, dünden bu yana haber alınamayan 84 yaşındaki işitme engelli kadın bulundu. Samsun'un Canik ilçesinde, dünden bu yana haber alınamayan 84 yaşındaki işitme engelli kadın bulundu. Kestanepınar Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında evden ayrılan H.A'dan haber alınamaması üzerine kardeşi A.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8 asayiş timi, jandarma istihbarat ile AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalar sonucunda ekipler, işitme engelli yaşlı kadını ikametine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta buldu. Ailesinin yanına götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Hisarcık Samsun Canik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun haber! Samsun'da dün kaybolan yaşlı kadın bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.