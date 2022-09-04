Samsun haber... Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Samsun gündem haberine göre Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin P. (55) idaresindeki 06 BY 1982 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Bereket Mahallesi mevkisinde devrildi. Ağır yaralanan Hüseyin P, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Salıpazarı Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun haber... Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.