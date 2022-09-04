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Samsun haber... Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Samsun haber... Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun gündem haberine göre Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin P. (55) idaresindeki 06 BY 1982 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Bereket Mahallesi mevkisinde devrildi.

Ağır yaralanan Hüseyin P, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Salıpazarı Samsun Güncel Haberler

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