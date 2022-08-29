Samsun haber: Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı Güncel Haberler Samsun haberler... Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1'i Suriye uyruklu, 7'si Irak uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Cumhuriyet Samsun Güncel Haberler

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