Samsun haber | Samsun'da başıboş develer sahile indi Samsun haberleri: Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahile inen başıboş develer çöpten beslendi. Sahipleri tarafından Kızılırmak Deltası'na salınan iki deve, Kumcağız Mahallesi sahiline indi. Etrafta başıboş dolaşan develer, çöp konteynerlerindeki karpuz atıkları ile beslendi. İnsanlara alışkın olan develere sahilde piknik yapan vatandaşlar da ilgi gösterdi. Güncel AA / Fatih Mehmet Kürkçü Bafra Ovası Samsun Güncel Haberler

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