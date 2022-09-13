Samsun haber: Samsun'da 593 sentetik hapla yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Samsun gündem haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen E.Y'yi takibe aldı. Zanlının Esenevler Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, E.Y'nin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 593 kapsül sentetik ecza hapı ile 3,84 gram esrar ele geçirdi. Ekipler, E.Y'yi ve onunla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Samsun Güncel Haberler

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