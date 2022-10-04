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Samsun haber: Samsun'da 100 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı

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Samsun haber: Samsun'da 100 bin filtreli sigara kağıdı yakalandı

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'un Canik ilçesinde bir araçta 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde bir araçta 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İkiyüzevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde takip edilen aracı durdurdu.

Ekipler araçta, 100 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Şüpheli E.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Canik Güncel Haberler

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