Samsun haber! Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi'nin yeniden yapılması için kermes düzenlendi

Samsun haberine göre Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi'nin yıkılarak yeniden yapılması için kermes gerçekleştirildi.

Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi'nin yıkılarak yeniden yapılması için kermes gerçekleştirildi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı ile Karşıyaka Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Havza Belediyesi ve Havza Müftülüğünün desteğiyle Kevser Camisi önünde açılan kermes, 4 gün sürecek.

Kermes, Havza Belediye Başkan Vekili Ahmet Rafet Ergin ve Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından kesilen kurdele ile başladı.

Ergin, yapılacak cami inşaatı için açılan kermesin hayırlı olmasını dileyerek, "Kermesin açılmasında emeği geçen ve katkı veren esnafımızdan halkımıza herkese tek tek teşekkür ediyorum. Rabb'im yapmış oldukları ve yapacakları hayırları kabul eylesin." dedi.

Nurlu ise İslam kültüründe ibadethanelerin önemli mekanlar olduğunu vurgulayarak, "İbadethanelerimiz, sadece ibadetin yapıldığı değil, halkımızın kaynaştığı ve birlik beraberliğimizin mayasını oluşturan unsurlarımızdır. Unutmayalım, inancımızda bizde kalanlar değil, verdiklerimiz bizimdir. Bu inanç ve iman ile halkımızı yeni yapılacak camimize yardıma davet ediyorum." diye konuştu.

Karşıyaka Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Bozkurt da yapılacak caminin 240 metrekare inşaat alanına sahip olacağını anlatarak, "Yaklaşık 600 metrekare kullanım alanına sahip olacak ve 3 katlı inşa edeceğimiz camimizde Kur'an kursu ve sosyal alan olarak kullanılacak alanlar da bulunacak. Camimiz yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak. Yardım etmek isteyen hayırseverlerimiz TR 52 0001 2009 6610 0016 0000 90 nolu hesaba yardımlarını gönderebilir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ergin ve Nurlu ile Havza Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt ve katılımcılar, kermesi gezerek alışveriş yaptı.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, AA muhabirine, caminin 1960'lı yıllarda yapıldığını dile getirerek, "Camimiz artık mahalle sakinlerimiz için yetersiz hale geldi. Mahallemizde ikamet eden kadınlarımızın katılımını sağlayarak kermes açtık. İnşallah en kısa sürede cami inşaatımızı tamamlayarak hizmete açılması gayretindeyiz." ifadesini kullandı.