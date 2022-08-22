Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun haber | Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Güncel Haberler

Samsun haber | Havza Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Edinilen Samsun gelişmesine göre Havza Belediyesi 2022 yılı çalışma planı kapsamında ilçe merkezinde yol yapımı devam ediyor.

Havza Belediyesi 2022 yılı çalışma planı kapsamında ilçe merkezinde yol yapımı devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından Memduhiye Mahallesinde devam eden mezarlık yolu yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Başkanı Özdemir, ilçenin her geçen gün daha da geliştiğini ifade ederek; "İlçemiz gelişiyor ve genişliyor. Belediye olarak ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizi her noktasını güzelleştirmenin gayretindeyiz. Bölge halkına ve Havzamıza hayırlı olsun."dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Sebahattin Özdemir Hisarcık Havza Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title