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Samsun haber: Çarşamba TSO'da seçim yapıldı

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Samsun haber: Çarşamba TSO'da seçim yapıldı

Samsun yerel gündem haberine göre Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Oda binasında yapılan seçimde mevcut başkan Ahmet Yılmaz ile Ayhan Sonkaya'nın listeleri yarıştı.

Seçimi 10 meslek grubundan 9'unda Sonkaya'nın listesi önde tamamladı.

Sonkaya, "Bu seçimin kazananı Çarşamba oldu. Tüm faaliyetlerimiz Çarşamba için olacak. Her şey Çarşamba'mız ve hemşehrilerimiz için." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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