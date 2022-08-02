Samsun haber... Bitlis'te 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Planı' toplantısı yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Planı" toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Oktay Çağatay, Van Gölü'nün yüzde 65'inin Bitlis sınırlarında yer aldığını belirtti.

Muhteşem güzelliğe sahip Van Gölü'nü herkese göstermek istediklerini anlatan Vali Çağatay, "Gölü kirletiyoruz. Hem hukuken hem de vicdanen sorumluyuz. Hepimiz sahip çıkacağız. Çok güzel bir koruma eylem planı yürütülüyor. Fiilen yürüyen işler var. Sahip olduğumuz ve bir türlü kullanamadığımız kaynaklar var. Onları hep beraber kullanacağız. Üzerimize düşenleri yerine getireceğiz." diye konuştu.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan da Van Gölü Havza Korunma Eylem Planı ve gölün kirlilikten arındırılması çalışmalarını uzun zamandır takip ettiklerini aktardı.

Van'da geçen yıl yapılan toplantıda eylem planının açıklanmasıyla yoğun bir döneme girdiklerini kaydeden Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaları 3'er aylık dilimlerle raporluyoruz ve nerelerde eksiğimiz varsa bunları değerlendiriyoruz. Kirliliğe sebep olan unsurların ortadan kaldırılması ve kirliliğin giderilmesi için çalışma yürütüyoruz. Sahayı gezerken katı atık ve artıma tesisleri ile dip çamuru temizliği çalışmalarını yerinde gördük. Bugün de Tatvan'da arıtma ve katı atık tesislerini belediye başkanımız ve ilgili kurum müdürlerimizle gezip gördük. Van Gölü ile ilgili iyi başladık. Eğer biraz sendelersek yaptığımız çalışmaların hiçbir anlamı kalmayacak. Onun için çalışmalarımızı aksatmadan yürütmemiz gerekiyor. Bölgede mutlaka katı atık, sıfır atık ve atık yönetimiyle ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bakanlık olarak ilgili kurumlara elimizden gelen desteği veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da 2019'da başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen " Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı" çalışmalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla büyük mesafe aldıklarını dile getirdi.

Bugün Bitlis Valisi Çağatay'ın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Orhan, " Van'da çok önemli mesafeler aldık. Van'da, Bitlis havzasını, Bitlis Valiliği diğer kurumlarımızla değerlendirdik. Arıtma tesislerinin hayata geçirilmesini önceledik. Gölü kirleten unsurların bertarafı noktasında kirlilik kaynaklarımızı masaya yatırdık. Sivil toplum kuruluşlarımızla istişare edip halkı bilinçlendirme noktasında büyük mesafe aldık. Koordinasyon, bir araya gelme, süreci takip, değerlendirme ve hanımefendiye arz etme noktasında bir görev edindik. Bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı konulara öncelik verilmesi gerektiğini müşahede ettiklerini belirten Orhan, şöyle devam etti:

"Sahada gözlemlerimiz neticesinde, çok önemli konulara öncelik vermemiz gerektiğini müşahede ettik. Bunlar illerimizin ve ilçelerimizin katı atık yönetimlerini acilen öncelemeleri gerektiği konusuydu. Belediyelerimizin çok önemli çalışmaları var. Bu çalışmamız inşallah ileri safhada gençlerimize ve bölgemize daha temiz Van Gölü havzası bırakmamız adına çok önemli bir sürece vesile olur."

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı Menderes İçen'in sunum yaptığı toplantıya, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.