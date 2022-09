Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Samsun gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Ustalık Telafi Programı kapsamında Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile süt ürünleri imalatı yapan Otat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Ustalık Telafi Programı kapsamında Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile süt ürünleri imalatı yapan Otat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında 80 işçiyi kapsayan Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında 6 ay süresince 80 işçiye eğitim verilecek ve program sonunda başarılı olanlara ustalık belgesi düzenlenecek.

Eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacak olup, eğitimlerin takibi, iş ve işlemleri ise Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce gerçekleştirilecek. Ayrıca eğitim süresince, çırak ve kalfaların sigorta pirimi ile işletmelere asgari ücretin yarısı kadar devlet katkısı ödemesi yapılacak.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'ın makamında imzalanan protokol öncesi Sağlam protokol hakkında bilgiler verdi.

İş insanı Mustafa Başaran ise mesleki yeterliliğin ve eğitimin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Sağlam ile Otat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başaran arasında iş birliği protokolü imzalanandı.

Çarşamba'da Geleneksel Rahvan At Yarışları yapılacak

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda sporcular farklı kategorilerde toplamda 151 bin 750 TL'lik ödül için yarışacak.

Çarşamba Belediyesi, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Çarşamba Rahvan Atlı Spor Kulübü paydaşlığında organize edilen Geleneksel Rahvan At Yarışları, 2022 federasyon kulları çerçevesinde, federasyon hakemleri idaresinde 18 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba'mızda Geleneksel Rahvan At Yarışı geleneğimizi yaşatıyoruz. Kıyasıya bir rekabet, büyük bir dostluk ortamında gerçekleşecek yarışlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekleriz. 18 Eylül Pazar günü ülkemizin farklı yerlerinden gelen rahvan at yarışçılarını ve onların heyecanına, mücadelesine ortak olmak isteyen izleyicileri Çarşamba'mızda ağırlayacağız. Sporun kenti Çarşamba'mızda her branşta varız." diye konuştu.

Tük Kızılay'dan Nayman ve Özdemir'e teşekkür

Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi tarafından Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan bağışına verdikleri destek nedeniyle Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür belgesi verildi.

Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, Kan Bağışı Kazanım Uzmanları Salih Kaya ve Yaşar Batur ile Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'i makamlarında ziyaret etti.

Bayram, Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'e, ilçelerinde kan bağışı kampanyası düzenleyerek verdikleri desteklerden ötürü teşekkür belgesi takdim etti.

Kavak'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi

Kavak'ta 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Park ve Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene, 19 Mayıs Ortaokulu bahçesinde devam edildi.

Büyük, burada yaptığı konuşmada, ilçede 18 okulda 405 öğretmen ve idareci ile 3 bin 451 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Havza SYDV'den 200 öğrenciye okul hediyesi

Havza Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanı Cengiz Nayman, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye diş sağlığı seti ile kalem, kalemlik gibi 7 parçadan oluşan set hediye edildiğini belirtti.

Nayman, yaptığı açıklamada, çalışmanın Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan, örgün eğitime devam eden 200 öğrenciye 12 bin 400 lira değerinde diş sağlığı ve kırtasiye seti hediye ettiklerini aktaran Nayman, "Geçen yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar bu yıl da artarak devam edecek. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyorum." dedi.

Jandarmadan kan bağışına destek

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Mehmetçik Meydanı'ndaki kan bağışı otobüsüne gelen İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Parlak, "Bir kan bir can demektir, kan bağışını ne kadar artırırsak o kadar iyi olur." dedi.

Havza'da 150 sosyal konut yapılacak

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ilçede TOKİ tarafından 150 sosyal konutun yapılacağını açıkladı.

Özdemir, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşların müracaatlarını yetkili banka şubeleri ile e-devlet üzerinden yapabileceklerini belirtti.