Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Havza'da şehir içi ve kırsal mahallelerden yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan denetim noktasında şehir içi ve kırsal mahallelerden yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat'ın da katıldığı denetimde, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcular, başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

-Kavak'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkları konulu konferans

Kavak Kaymakamlığı tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkları konulu konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonu'nda Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Zahide Yavuz, jandarma ve emniyet müdürlüğü trafik timleri katıldı.

Toplantıda ilçede mevcut çocuk trafik eğitim parklarında yapılacak eğitim faaliyetlerinin, konuları ve yöntemleri ile kullanılacak eğitim araç ve gereçleri, trafik eğitimcisi olarak görevlendirilecek personelin nitelik ve niceliklerini, bakım-onarım ve korunması ile seyyar çocuk trafik eğitim parklarının işletilmesine ilişkin esaslar üzerinde görüş birliğine varıldı.