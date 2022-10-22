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Samsun gündem: Samsun'da takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun gündem: Samsun'da takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde, takla atan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, takla atan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Bulvarı Kürtün Köprüsü'nde seyreden 48 SM 339 plakalı motosiklet, sürücüsü A.Y'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla özel hastaneye kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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