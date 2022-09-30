Samsun gündem: Samsun'da düzenlenen operasyonda 11 kilogram kubar esrar ele geçirildi Güncel Haberler Samsun haberleri: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 452 gram kubar esrar ele geçirildi. Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 452 gram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca Terme ilçesi Akbucak Mahallesi'nde A.S'nin ikametine operasyon düzenlendi. İkamet ve eklentilerinde arama yapan jandarma 11 kilo 452 gram kubar esrar ile 357 kök kenevir buldu. Gözaltına alınan A.S. jandarmaya götürüldü. ??????? Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Jandarma Samsun Güncel Haberler

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