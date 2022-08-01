Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Samsun'dan Ankara yönüne giden Abdurrahman Demir idaresindeki DU AG 9698 yabancı plakalı otomobil, Ankara Samsun kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde aynı yönde Beşir İnanır'ın kullandığı 52 K 4918 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobildeki Leyla Demir ile Zehra Demir yaralandı.

Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title