Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Samsun'dan Ankara yönüne giden Abdurrahman Demir idaresindeki DU AG 9698 yabancı plakalı otomobil, Ankara Samsun kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde aynı yönde Beşir İnanır'ın kullandığı 52 K 4918 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobildeki Leyla Demir ile Zehra Demir yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güncel AA / Özgür Uyaroğlu Güncel Haberler

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