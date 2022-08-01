Samsun gündem haberleri: Samsun'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Samsun gündem haberleri: Samsun'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun gündem haberleri: Samsun'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun haberine göre Samsun'un Canik ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.

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Samsun'un Canik ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.

Yavuzselim Mahallesi'nde T.T. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Yavuzselim Üst Geçidi'nde aynı istikamette ilerleyen R.K'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü T.T, gözaltına alındı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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