Samsun gündem haberleri | Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Samsun gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Ömer G. idaresindeki 55 RN 066 plakalı kamyon, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Baraj Yolu Caddesi'nde, aynı yönde seyreden Ali D'nin kullandığı 06 JS 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Mustafa D, Zeynep D, Ayşe D. ve Gizem D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Tragger Samsun Güncel Haberler

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