Samsun gündem haberleri: Samsun'da balıkçılar gece yarısından itibaren 'vira bismillah' deyip denize açılacak

Samsun'da hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği gece yarısından sonra "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Sezon açılışı öncesi Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende gazetecilere konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bereketli ve bol kazançlı bir sezon olmasını diledi.

Av yasaklarının sürdürülebilir balıkçılık açısından çok önem arz ettiğini dile getiren Sağlam, "Balıkçılarımıza teşekkür ediyorum, bu yasak dönemine uydukları için. Samsun biliyorsunuz Karadeniz Bölgesi'nde 210 kilometre sahil kesimi olan bir ilimiz. Mevcut Türkiye'deki avcılığın yaklaşık yüzde 75'i Karadeniz'de yapılmakta. Dolayısıyla Samsun'da 2021 yılına baktığımızda Türkiye genelinde 350 bin ton gibi bir avcılık yapılmış. Bunun 42 bin 800 tonu sadece Samsun ilimizde yapılmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Samsun'da çaça, hamsi, palamut, çinekop gibi balıkların avlandığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz çaça balığı daha çok endüstriyel bir balıktır, daha çok balık yetiştiriciliğinde balık yemi, balık unu, balık yağı gibi ürünler için fabrikalarımıza satış yapılmakta. Dolayısıyla burada hem 42 bin 800 ton avcılıktan, aynı zamanda 10 bin 800 ton da yetiştiricilikten balığımız var. Başta bu yetiştirdiğimiz ve avcılıktan almış olduğumuz balıkları Avrupa Birliği başta olmak üzere Japonya, Kore, Çin'e ihracatını yapıyoruz. Toplam baktığımızda 30 ila 35 milyon dolar arası Samsunumuza bir girdi sağlanmakta.

Denizlerimizde toplam 496 teknemiz var, iç sularımıza baktığımızda da 121 teknemiz var, 172 tanesi bu teknelerimizin 12 metrenin üzerindeki teknelerimiz. Türkiye'deki sıralamamıza baktığımızda avcılığın en çok yapıldığı yer Samsun olarak görülüyor, yetiştiricilikte de Türkiye'de beşinci sıradayız. 2022-2023 sezonunda balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum."

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç ise bu yıl hava şartlarının çok iyi gitmesinden dolayı bereketli bir sezon beklediklerini dile getirdi. Malkoç, şu ifadelere yer verdi:

"Deniz biraz sıcak ama 15 ila 20 gün sonra bu düzelir. Denizde balık bol, bizden başka bunu kimse tutmayacak. Denizde balık var, sezonun iyi geçeceğine inanıyorum. Palamut, hamsi, istavrit ve çinekop olacak bu sene. Çaça zaten bu yörenin kendi balığı. Yeni sezon hepimize hayırlı olsun."

Açıklamaların ardından yeni sezonun bereketli geçmesi için dua edildi. Balıkçılar yasağın sona ereceği gece yarısının ardından yeni sezonun ilk avı için denize açılacak.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, balıkçılar ve davetliler katıldı.