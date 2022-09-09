Samsun gündem haberleri | Samsun'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı Güncel Haberler Samsun haberleri: Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'ndeki bir binanın 4. katında evlerinin balkonunda korkuluğa tırmanan Alp Ç, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Değirmenbaşı Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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