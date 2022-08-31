Samsun gündem haberleri: Kılıçdaroğlu, Samsun'da: "Tarihimizi İyi Bilirsek Geleceğimizi Daha Sağlıklı İnşa Ederiz"

Samsun gündem haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı için geldiği Samsun’da Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, yurttaşlara “Bu tarihi yaşatın, evlatlarınıza öğretin. Bizler de öğreteceğiz. Eğer tarihimize sahip çıkarsak geleceğimize sahip çıkarız. Tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha sağlıklı inşa ederiz. O nedenle bir ulusun, bir kentin tarihi, bir ilçenin tarihi aynı zamanda bir ülkenin tarihi demektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı için geldiği Samsun'da Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, yurttaşlara "Bu tarihi yaşatın, evlatlarınıza öğretin. Bizler de öğreteceğiz. Eğer tarihimize sahip çıkarsak geleceğimize sahip çıkarız. Tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha sağlıklı inşa ederiz. O nedenle bir ulusun, bir kentin tarihi, bir ilçenin tarihi aynı zamanda bir ülkenin tarihi demektir" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısı için CHP milletvekilleri ile beraber Samsun'a geldi. Kılıçdaroğlu'nun dünkü Amasya programının ardından bu sabah ilk adresi Havza ilçesindeki Atatürk Evi oldu. Kılıçdaroğlu burada alkışlarla karşılandı. Kılıçdaroğlu'nun gelişi sırasında bando ekibi İzmir Marşı çaldı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Evi'nin kapısındayken bir yurttaş "Saraylar yıkılacak, halk kazanacak" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu yurttaşlara şöyle seslendi:

"Burada olmaktan, Havza'da olmaktan mutluyum. Sizin görkemli bir tarihiniz var. Bu ülkeyi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada sizler ağırladınız. 18 gün bağrınıza bastınız. 18 gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'da konaklaması, kurtuluşun arka planını burada planlaması sizin açınızdan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından da bizler açısından da vatandaş olarak son derece önemli. Tarihinizin değerini bilin. Bu tarihi yaşatın, evlatlarınıza öğretin. Bizler de öğreteceğiz. Eğer tarihimize sahip çıkarsak geleceğimize sahip çıkarız. Tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha sağlıklı inşa ederiz. O nedenle bir ulusun, bir kentin tarihi, bir ilçenin tarihi aynı zamanda bir ülkenin tarihi demektir."

Kılıçdaroğlu, Atatürk Evi'ni rehber ve CHP'li milletvekilleri eşliğinde gezdi. Ziyaret sırasında bir iş insanı Kılıçdaroğlu'na "Havza olmasaydı, belki Cumhuriyet ilan edilemeyecekti, Kurtuluş Savaşı başlatılamayacaktı. Ama bizim çocukluğumuzda burada çok güzel 25 Mayıs'ta bayram olurdu. Son 10 yıldır bu yok oldu. İnşallah Cumhurbaşkanı olduğunuzda da Havza'yı öne çıkartabilecek çalışmalar yapmanızı istiyoruz. Havzalıların hakkının verilmesi lazım" dedi.