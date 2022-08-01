Samsun gündem haberleri | Havza'dan kısa kısa

Genç Kızılay'ın Havza ilçesinde yapılanması tamamlandı, İlçe Başkanlığı görevine İrem Uyaroğlu getirildi.

Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kızılaycılık ilkelerinin yurt ve dünya gençleri arasında yayılmasını sağlamak amacı ile kurulan Genç Kızılay Teşkilatının Havza'da yapılanmasının tamamlandığını belirtti.

Genç Kızılay'ın gençlere dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak, düşünce, din dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmek, Atatürk ilkelerine bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine yardımcı olmak amacı ile kurulduğunu söyleyen Çörekçioğlu, Genç Kızılay Havza İlçe Başkanlığı görevine İrem Uyaroğlu'nun getirildiğini, Yönetim Kurulunun ise Nida Nur Kayhan, Oğuzhan Yüksel, Rümeysa Çelik, İlknur Çelebi, Edibe Saraç, Buse Ergin, Furkan Tokoğlu, Hande Yıldırım, Fatih Aksoy ve Seren Ulusoy'dan oluştuğunu aktardı.

Çörekçioğlu, Uyaroğlu ve Yönetim Kuruluna başarılar diledi.

Havza'da ekmek fiyatı arttı

Havza ilçesinde 200 gram ekmeğe 1 lira zam yapıldı.

Havza Bayii Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtılan, 200 gram ekmeğin 4 liradan satılmaya başlandığına ilişkin yeni fiyat tarifesi, fırınlara asıldı.

Fırıncılar un fiyatları, elektrik ve maya gibi temel girdi fiyatlarındaki artışın ardından ekmekte yeni fiyat tarifesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Fırın sahiplerinden Bülent Yılmaz, "Bu zammın normalde daha erken yapılması gerekiyordu. Biz zammı şu ana kadar yapmamaya çalıştık ama girdi fiyatlarındaki artış bizi mecbur bıraktı." dedi.