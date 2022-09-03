Samsun gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi önündeki vatandaşlarla sohbet etti
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Samsun haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan vatandaşlar ile sohbet etmesi SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katılmak için geldiği Samsun'da, Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan vatandaşlar ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan vatandaşlar ile sohbet etmesi SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katılmak için geldiği Samsun'da, Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan vatandaşlar ile sohbet etti.
Kaynak: AA / Güncel