Samsun gündem haberleri: Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Ayvacık-Çarşamba kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen S.E'ye (81) çarptı.
Yaralanan S.E, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel