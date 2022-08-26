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Samsun gündem haberleri: Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Samsun gündem haberleri: Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Ayvacık-Çarşamba kara yolunda yolun karşısına geçmek isteyen S.E'ye (81) çarptı.

Yaralanan S.E, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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