19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Güncel Haberler Samsun, Tokat, Sinop, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören gerçekleştirildi. Samsun, Tokat, Sinop, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören gerçekleştirildi. Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti. Hüseyin Mahmutoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu. Daha sonra Doğa Kültür Köyü'ndeki programda konuşan Vali Avni Çakır, Türk milletinin tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi. Güncel Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu Güncel Haberler

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