Haber : Samsun gündem haberi: Samsun Jandarma Komutanı Ersever ile Emniyet Müdürü Urhal'dan, AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun gündem haberi: Samsun Jandarma Komutanı Ersever ile Emniyet Müdürü Urhal'dan, AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret

 - Güncelleme:
Samsun gündem haberi: Samsun Jandarma Komutanı Ersever ile Emniyet Müdürü Urhal'dan, AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret

Samsun haberler: Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ile İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ile İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Ersever ile Urhal bir süre önce AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan ve görevine başlayan Demir'e, ziyarette bulundu.

Ziyarette Demir, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Ersever ve Urhal'a bilgi verdi.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Halil Demir Jandarma Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title