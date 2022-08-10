Samsun gündem haberi: Samsun Jandarma Komutanı Ersever ile Emniyet Müdürü Urhal'dan, AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret Samsun haberler: Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ile İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti. Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ile İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti. Ersever ile Urhal bir süre önce AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan ve görevine başlayan Demir'e, ziyarette bulundu. Ziyarette Demir, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Ersever ve Urhal'a bilgi verdi. Güncel AA / Mustafa Çavuş Halil Demir Jandarma Samsun Güncel Haberler

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