Samsun gündem haberi... Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Atar, yaptığı açıklamada, telefonla arayarak kendilerini kaymakam, cumhuriyet savcısı, emniyet görevlisi, polis ve jandarma olarak tanıtıp bilgi isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Atar, bu tür durumla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden en kısa zamanda güvenlik güçlerini haberdar etmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçilere toprak tahlili yaptırması tavsiyesi

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere toprak tahlili yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Demir, AA muhabirine, toprak analizi yaptırılması halinde üreticinin hem tarımsal verimliliğinin artacağını ve hem de gübreden tasarruf edeceğini söyledi.

Toprakta bulunan bitki ve besin maddesi miktarlarının belirlenmesi, toprakta yetiştirilecek bitkinin gübre cinsinin ve miktarlarının tespit edilmesi için analiz yapılmasının önem taşıdığını anlatan Demir, "Toprak analizi maliyeti düşük ve kaliteli bir tarım için mutlak şarttır. Farklı tarlalarda değişik oranlarda besin maddesi bulunur. Toprak analizi sayesinde toprakta eksik olan dolayısıyla bitkinin büyümesini engelleyen bitki besin maddelerinin hangileri olduğu tespit edilir ve böylece üreticiye gübre için harcadığı paradan en çok yarar sağlamak için yardım eder." dedi.

Demir, toprak tahlili konusunda tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat mühendislerinden bilgi alınabileceğini kaydetti.

Havza Ziraat Odası paketleme tesisi faaliyete başladı

Havza Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında Ilıca Mahallesi'nde kurulan silaj ve küspe paketleme tesisi 2022 hasat sonu faaliyetlerine başladı.

Tesiste 4 günde yaklaşık 310 ton silajlık mısır paketlendi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, tesisin silajlık mısır ekiminin yoğun olarak yapıldığı bölgede kurulduğuna işaret ederek, "Paketleme ücretimiz 120 lira. 4 günde 750 silaj paketlemesi gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayı 7 bin paketi bulacak." dedi.