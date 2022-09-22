Samsun gündem haberi... Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık uygulamalarında 29 zanlı yakalandı Güncel Haberler Samsun haberine göre Samsun'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda 29 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca 14-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 20 kilo 397 gram kubar esrar, 575 kök kenevir bitkisi, 48 gram metamfetamin, 15 kök skunk bitkisi, 16 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 tabanca, 2 bin 317 mermi, 3 av tüfeği ve 30 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Uygulamalarda uyuşturucu ve kaçakçılık olayları ile ilgili 29 şüpheli yakalandı. Güncel Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü Jandarma Samsun Eylül Güncel Haberler

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