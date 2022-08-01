Samsun gündem haberi | Samsun'da tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Gelen Samsun haberlerine göre Samsun'un Havza ilçesinde tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Samsun'un Havza ilçesinde tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Amasya'dan Samsun'a giden İbrahim Toksöz idaresindeki 34 RH 001 plakalı tur otobüsü, Samsun Ankara kara yolu Yenice Mahallesi mevkisinde, dinlenme tesisinden yola çıkan Temur Ertan'ın (60) kullandığı 60 EA 154 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, tır sürücüsü ile otobüsteki yolculardan Hiranur Karacaoğlu (2), Atilla Urhan (58) ve Yasin Kavcı (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Özgür Uyaroğlu Ankara Amasya Samsun Güncel Haberler

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