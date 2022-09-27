Samsun gündem haberi: Samsun'da silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Edinilen Samsun haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Operasyon düzenleyen ekipler, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde belirlenen ikamet ile araçta yaptıkları aramada 17 kurusıkı tabanca, 27 kurusıkı tabanca şarjörü, 22 kabza, ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 239 mermi, 2 bıçak, pompalı tüfek, 2 tüfek şarjörü ve 20 kartuş, 2 uzun namluluğu tüfeğe ait dürbün, 13 sentetik hap ve radar tespit cihazı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan H.S. ve M.S, emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun gündem haberi: Samsun'da silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.