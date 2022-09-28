Samsun gündem haberi: Samsun'da devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Samsun gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, H.M. idaresindeki 28 ACA 539 plakalı pikap, Samsun-Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü H.M. ile E.M. yaralandı. Hafif yaralanan H.M'nin tedavisi sağlık ekipleri tarafından ola yerinde gerçekleştirildi, E.M. ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan ve kaza nedeniyle yola savrulan gıda malzemeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Karaman Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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