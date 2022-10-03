Samsun gündem haberi... Samsun'da cezaevi firarisi saklandığı kulübede yakalandı Güncel Haberler Samsun gündem haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde aranan firari hükümlü, saklandığı kulübede yakalandı. Samsun'un Bafra ilçesinde aranan firari hükümlü, saklandığı kulübede yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. "Cinsel istismar" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü saklandığı kulübede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Samsun JASAT Bafra Güncel Haberler

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