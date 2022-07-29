Samsun gündem haberi | Samsun'da 30 bin makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun gündem haberi | Samsun'da 30 bin makaron ele geçirildi

Samsun gündem haberi | Samsun'da 30 bin makaron ele geçirildi

Samsun gündem haberi... Samsun'da düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Samsun'da düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda takip edilen bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 30 bin bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.G. ve S.Ç. emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title