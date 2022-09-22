Samsun gündem haberi | Samsun'da 293 bin 700 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi Güncel Haberler Samsun haberi: Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda 293 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda 293 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adalet Mahallesi'nde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada 233 bin 500 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 60 bin 200 boş makaron, 23 kilogram açık kıyılmış tütün, 20 kilogram sahte bandrollü tütün ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirdi. Depo sahibi M.G. hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Güncel Haberler

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