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Samsun gündem haberi: Havza'da kış hazırlıkları başlandı

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Samsun gündem haberi: Havza'da kış hazırlıkları başlandı

Samsun gündem haberi | Samsun'un Havza İlçesi'nde kadınlar tarafından kış hazırlıklarına başlandı.

Samsun'un Havza İlçesi'nde kadınlar tarafından kış hazırlıklarına başlandı.

Kış hazırlıklarına başlayan Havzalı kadınlar, erik ekşisi (marmelatı) ve kuşburnu marmelatı yapıtılar.

İlçe sakinlerinden Sevnur Şimşek, bölgede yetişen ve c vitamini deposu olarak bilinen kuşburnunu marmelat yaparak değerlendirdiklerini söyledi. Şimşek, uzun süre kaynattıkları kuşburnunu pişince sıcak sıcak kavanozlara koyup kışın tükettiklerini anlattı.

Şimşek ayrıca erik ekşisi de yaptıklarını ifade ederek; "Bu sene yağışların bol olmasından dolayı meyve çok. Topladığımız eriklerden ekişi yaptık. Önce eriği kaynatarak elekten geçirip kabuk ve çekirdeklerini ayırıyoruz. Daha sonra ise şeker ilave ederek kıvamına gelene kadar kaynatarak erik ekişi yapıyoruz."dedi.

Sırası ile pancar pekmezi, kışlık hamur ve turşu yapacaklarını söyleyen Sema Uyar ise, "Şu an piyasada kuşburnu marmeladının kilosu 60 ila 90 lira. Kendimiz yaptığımız için maliyet düşük oluyor. Şu an kuşburnunun ölçeği 180 lira ile 200 lira arasında satılıyor. Bizleri yorsa da bu şekilde ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca kendi ellerimizle hazırladığımız ürünleri güven içinde tüketiyoruz. Önümüzdeki günlerde turşu, kışlık hamur, salça ve pekmezimizi de hazırlamış oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Hisarcık Samsun Havza Güncel Haberler

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