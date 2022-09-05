Samsun gündem haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı Güncel Haberler Samsun gündem haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Atakum İlçe Başkanlığının açılışına katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Atakum İlçe Başkanlığının açılışına katıldı. Ak Parti Atakum İlçe Başkanlığı yeni hizmet binasının dün gerçekleştirilen açılışına, Kandemir'in yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ve partililer katıldı. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, yaptığı yazılı açıklamada, "Kararlıyız; AK davaya gönül veren kardeşlerimiz ve teşkilatımızın bütün unsurlarıyla tek yürek olacak, 2023'te alacağımız zaferle sancağımızı tekrar zirvede dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı. Köstek, şunları kaydetti: "AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilat çalışmalarımıza hız vermek ve daha fazla hizmet üretebilmek ümidiyle, yeni hizmet binamızın partimize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." Güncel Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü AK Parti Hisarcık Atakum Samsun Güncel Haberler

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