Samsun Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Sahte Para ve Dolandırıcılık Konusunda Uyardı
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Canik Dereler mevkisindeki Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılan çalışmada, 432 kişiye birebir ulaşılarak 320 broşür dağıtıldı ve bilgilendirme yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alışverişlerinde dolandırıcılık ve sahte para konularında dikkatli olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma gearçekleştirildi.
Bu kapsamda Canik Dereler mevkisindeki Canlı Hayvan Pazarı'nda 432 kişiye birebir ulaşılarak konuyla ilgili hazırlanan 320 broşür dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.