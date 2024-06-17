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Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık Oluşturdu

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Narkorehber görevlileri tarafından 1500'den fazla vatandaşa 'UYUMA' ve 'NARVAS' uygulamaları tanıtıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmaya yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İlkadım ilçesinde şehrin yoğunluk gösteren iki noktasında uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkorehber görevlilerince 1500'ü aşkın vatandaşa ulaşılarak "UYUMA" ile "NARVAS" uygulamaları tanıtıldı.

Ekiplerce konu ile ilgili broşür de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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