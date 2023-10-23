Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne 24 yeni araç takviyesi yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne alınan 24 yeni araç ile ilçelerdeki ekip sayıları artırılırken, hedefin 'daha bir güvenli Samsun' olduğu vurgulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne alınan 24 yeni araç ile ilçelerdeki ekip sayıları artırılırken, hedefin 'daha bir güvenli Samsun' olduğu vurguladı.

Polis ekiplerinin daha aktif ve etkili kullanılması, suçun önlenmesi ve Samsun'daki huzur ve güvenin devamının sağlanması adına Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne araç takviyesi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Samsun Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından alınan 12 araç ile 12 motosikletin hizmete sunulması için, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Daha güvenli Samsun

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Emniyet Müdürlüğü personelimizin 2 temel görevi vardır: Suç öncesi ve suç sonrasıdır. Özellikle ilimizde suç öncesi faaliyetlerimizde daha etkili olmak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak noktasında elimizden geleni yapmak üzere Sayın Valimizin himayelerinde ilimizde resmi araç sayılarımızın, Yunus timlerimize ait motorize ekip sayılarımızı artırarak Samsun'da daha güvenli bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu araçların Emniyet Müdürlüğü bünyesine girmeleri ve göreve çıkmalarıyla bundan sonra suç ve suçlu ile mücadelede daha etkili görev yapacağımız inancı ile araçlarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Araç takviyesi sonucu Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ekip sayısı 5 iken 6'ya, İlkadım İlçe Müdürlüğü ekip sayısı 12 iken 19'a, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip sayısı 4 iken 6'ya, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip sayısı 7 iken 11'e, ilçelerdeki toplam ekip sayısı ise 28'den 42'ye çıktı.

Konuşmanın ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol, motosikletli polislerle toplu fotoğraf çektirdi. - SAMSUN