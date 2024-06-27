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Samsun Emniyet Müdürlüğü Boğulma Vakalarına Karşı Uyarıda Bulundu

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize giren vatandaşlara boğulma vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda havadan, karadan ve denizden uyarıda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yaz mevsiminin gelmesiyle turistlerin ve vatandaşların serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, su birikintisi gibi alanlarda yaşanması muhtemel boğulma olaylarının asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla 'Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi' hazırlandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize giren vatandaşlara boğulma vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda havadan, karadan ve denizden uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yaz mevsiminin gelmesiyle turistlerin ve vatandaşların serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, su birikintisi gibi alanlarda yaşanması muhtemel boğulma olaylarının asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma Projesi" hazırlandı.

Proje çerçevesinde polis ekipleri, kent merkezi ile 17 ilçede eş zamanlı olarak cadde, AVM ve sahil şeridinde suda boğulama olaylarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla uyarı broşürleri dağıttı.

Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi yanındaki plajda İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri dron, Deniz Limanı Şubesinde görevli gemi adamlar ise tekneyle anons yaparak vatandaşları boğulmalara karşı uyardı.

Ekiplerin vatandaşlara çeken akıntı (rip akıntısı) uyarı tabelasının bulunduğu yerler ile rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girilmemesi, denize bırakılan şamandıraların geçilmemesi, yüzme bilmeyenlerin ve 15 yaşından küçüklerin yanlarında yüzme bilen ebeveynleri veya refakatçileri olmadan denize girmemeleri, denize yüzme alanı olarak belirlenen ve cankurtaranların bulunduğu yerlerden girilmesi gibi konularda uyarıda bulunmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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