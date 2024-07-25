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Samsun'dan Şanlıurfa'ya Kitap Kampanyası

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Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir okul için kitap kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında veli, öğrenci ve öğretmenler 326 kitap topladı ve bu kitaplar Şanlıurfa'daki bir köy okuluna bağışlandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir okul için kitap kampanyası düzenledi.

Kampanya kapsamında veli, öğrenci ve öğretmenler 326 kitap topladı.

Toplanan kitaplar, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi'ndeki İsmet Öztop Ortaokulu'na gönderildi.

Okul Müdürü Ali Kazak, bir arkadaşlarının vasıtası ile İsmet Öztop Ortaokulu ile irtibata geçtiklerini ve köy çocukları için kitap topladıklarını söyledi.

Kazak. "Kütüphanecilik Kulübü tarafından her yıl okulumuzda düzenlenen kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplardan, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki kitapları her yıl bir köy okuluna bağışlıyoruz. Bu yıl Şanlıurfa'daki bir köy okulunu tercih ettik. Bu köy okuluna yeni atanan, okulumuzda görev yapan bir edebiyat öğretmeninin eski öğrencisiyle irtibat sağladık. Daha önceki yıllarda ilimizdeki köy okullarına kitap bağışında bulunuyorduk. Bu sene toplamda 326 kitabı Şanlıurfa'daki bu köy okulumuza kampanya kapsamında bağışladık. Kampanyamıza veli, öğrenci ve öğretmenlerimizden ciddi bir katılım oldu. Hepsine okumaya ve kitaba vermiş oldukları değer için teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Viranşehir Şanlıurfa ulusoy Samsun Eğitim Güncel Haberler

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