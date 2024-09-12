Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Havza ilçesinde yaklaşık 83 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadında sona gelindi.

Hasadın başlaması ile birlikte yaklaşık 5 ila 6 bin ton arasında ürünün işlem gördüğü Havza Buğday Pazarı'nda yağlık ayçiçeği, yağ oranına göre 19,50 ila 20 lira arasında işlem görüyor.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, AA muhabirine, 2024 yılı ayçiçeği hasadının geçen yıllara göre kuraklıktan dolayı bir miktar düşük olduğunu söyledi.

Gedik, "Alım sezonunun ortasına geldik. Bu yıl geçen yıla göre güzel bir fiyat açıklandı ve çiftçimiz fiyattan memnun. Önceki yıllara göre fiyatta bayağı bir artış yaşandı. İthal ayçiçeğine kota getirilmesi, birebir iç piyasadan alım yapılması ile birlikte dış piyasa alımın dengelenmesi fiyatları yukarı yönlü çekti." dedi.

Piyasa şartlarında çiftçiye en iyi fiyatı vermeye çalıştıklarını aktaran Gedik, "Bizim çiftçilerden istirhamımız yaş ürün hasat etmemeleri. Hasat için acele etmemeleri gerekiyor. Biz buğday pazarı olarak çiftçilerimizin her türlü arkasındayız. Ürünlerini değerinde alıyoruz. Hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

12 Eylül askeri darbesinin 44. yılı

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından 12 Eylül askeri darbesinin 44. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

MHP İlçe Başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

12 Eylül askeri darbesiyle ilgili slayt gösteriminin ardından, dönemin tanıkları yaşadıklarını anlattı.

Eski Havza Belediye Başkanı Tuncer Keskin, "O dönem çok değerli kardeşlerimizi şehit verdik ve bu kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Bizler ülkemiz için mücadele ettik. Gençlerimiz okumalılar ve kendilerini iyi yetiştirmeliler. O dönemde üzerimize oynanan oyunların tekrarlanmaması için gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmeleri ve bilinçli olmaları önemli." dedi.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel de 12 Eylül askeri darbesinin 44. yılında darbede hayatını kaybeden ülkücüleri anmak için toplandıklarını belirterek, "12 Eylül 1980 Türk demokrasisine ve Türk milliyetçiliğine darbe vurulduğu gündür. Fakat demokrasimiz yok edilememiş, milliyetçiler boyun eğmemiştir." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ta selap yetiştiriciliği eğitimi verildi

19 Mayıs ilçesinde Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) organizasyonunda Salep Yetiştiriciliği Eğitimi verildi.

İlçede salep yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere yönelik OMYEGDER tarafından verilen eğitim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Çalışkan'ın sunumuyla üreticiler bilgilendirildi ve salep yetiştiriciliği konusunda merak ettikleri soruları cevaplandı.

Eğitim programında üreticilere yasal mevzuat, yetiştirme teknikleri, toprak hazırlama, yumru dikimi, bakım ve gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve depolama ile pazarlama konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitim sonrası OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Erel, "Salep 19 Mayıs ilçemizle marka olmuş ve ilk tescilli üretim alanlarının ilçemizde oluşturulduğu bir üründür. OMYEGDER olarak ilçemizdeki paydaşlarımızla birlikte salep bitkisine katma değer oluşturacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eğitim çalışmalarıyla da üretmek isteyen üreticilerimizi hem üretime teşvik ediyoruz hem de bilinçli üretim yapabilmelerine katkı sağlıyoruz." dedi.

Eğitim sonrası OMYEGDER tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.