Samsun'dan kısa kısa

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından paket servisi yapan işletmelere bilgilendirme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Birimi polislerince paket servis yapan lokanta, restoran, market ve benzeri iş yerleri ziyaret edilerek, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarının uymaları gereken kurallar ve bulundurmakla yükümlü oldukları evraklar hakkında bilgi verildi.

Aracın tescilsiz trafiğe çıkmaması, A sınıfı sürücü belgesi zorunluluğu, trafik sigortası ve araç muayene zorunluluğu ile kask kullanımı hakkında uyarılarda bulunuldu.

Havza'da sportif yetenek taraması yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine test ve ölçüm yapıldı.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları iş birliğiyle Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında 887 öğrenciye sportif test ve ölçümler yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, proje ile geleceğinin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Test sonuçlarını Bakanlığımıza göndereceğiz. Ardından ikinci ve üçüncü aşama testler yapılacak. Böylece yeteneklerini erken yaşta fark edebileceğiz." dedi.

Havza'da ODES kapsamındaki çocuklardan jandarmaya kutlama

Havza'da Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında destek alan çocuklar, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü kutladı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Güvendi Mutlu, merkez personeliyle İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak'ı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlayan Mutlu, "Birçok konunda birlikte çalıştığımız ve bizlerin gece evlerimizde huzur içinde uyumamız için uykusuz kalan jandarmamıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun." diye konuştu.

Parlak da çocuklara Jandarma Teşkilatı ve görevleri hakkında bilgi vererek, "İnşallah ileride bu koltuklarda sizler oturacaksınız. Bunun için yapmanız gereken tek şey sadece çalışmak. Gençlerimize her zaman kapımız açık." dedi.

Çakallı İlkokulu ve Ortaokulu'nda kermes düzenlendi

Kavak Çakallı İlkokulu ve Ortaokulu yarına kermes düzenlendi.

Okul Müdürü İbrahim Gürpınar, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, ev hanımlarının hazırladığı yemekler ile içecekler, tatlılar ve oyuncaklarla katkı sağladığı kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçlarında kullanılacağını söyledi.

Kermesin açılış kurdelesi, Kaymakam Ömer Saygılı tarafından kesildi. Kermesin 2 gün açık kalacağı öğrenildi.

Kermesin açılışına İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Uzun ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Kavak'ta Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ve teşkilat mensupları, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Saygılı, Üsteğmen Yıldız ve jandarma personeline başarı belgesi verdi.