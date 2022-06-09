Samsun'dan kısa kısa - Haberler

Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası sona erdi.

Havza Belediyesinin katkılarıyla Havza 25 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Havzaspor ile Gençspor karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Havzaspor, şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada Havza OMÜ üçüncü, Mercanspor da dördüncü oldu.

Final maçını Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile sporseverler izledi.

Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ve destek verenlere kupa ve plaketleri verildi.

Özdemir, turnuvaya katılan tüm takım ve oyuncularını tebrik ederek, "Amacımız sportif başarıdan çok birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek gençlerimize güzel örnek olmaktı. İnşallah bunu en güzel şekilde başardık." dedi.

Havza'da yıl sonu konseri düzenlendi

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Okulun müzik öğretmeni Yılmaz Ceylan koordinesinde Havza Belediye Kültür Merkezi'nde, ilçede görevli müzik öğretmenlerinin katkılarıyla düzenlenen koro şefi Aylin Yaren Kurt idaresindeki konserde Türkiye'nin farklı yörelerine ait eserler seslendirildi.

Konser sonunda emeği geçenlere Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından plaket ve çiçek verildi.

Kavak Kaymakamı Saygılı MHP teşkilatını kabul etti

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Karapıçak ve Kamber, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdikleri bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Karapıçak ve Kamber'e teşekkür etti.