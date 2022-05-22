Samsun'dan kısa kısa - Haberler

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 28'incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Etkinlikler kapsamında, Havza Belediyesi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gençlere uyuşturucunun zararlarını anlatan "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kasım Uçkan'ın yazdığı, Metin Karaman'ın yönettiği, İstanbul Tiyatro Balans Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen, zengin bir ailenin kızı ile fakir bir gencin uyuşturucu batağına sürüklenişi ve ailelerin sorumluluklarını konu eden oyun beğeni ile izlendi.

Oyunu, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve öğrenciler izledi.

Havza'da kan bağışı

Havza'da, 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında, Kevser Cami önündeki Kızılay aracında 87 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışına ilk kez kan bağışında bulunacak öğrencisi ile birlikte gelen ve bu güne kadar 33 kez kan bağışında bulunduğu belirtilen gönüllü kan bağışçısı Erdem Ünal, "Öğrencim kan bağışında beni geçmek için söz verdi ve ilk kan bağışını yaptı. Kendisi ile gurur duyuyorum." dedi.

Onur Can Deniz (18) ise kendisini kan bağışına yönlendiren öğretmenine teşekkür ederek, "Hedefim inşallah kan bağışında öğretmenimi geçmek." dedi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise 87 ünite kan topladıklarını belirterek bağışçılara teşekkür etti.

Havza'da gösteri maçı yapıldı

25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında gösteri maçı yapıldı.

İlçe stadında gerçekleşen maçta Havza Devlet Hastanesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü futbol takımları karşı karşıya geldi.

Gösteri maçı, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in yaptığı başlama vuruşu ile başladı.

Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'ın da forma giydiği maçı Havza Milli Eğitim Müdürlüğü futbol takımı 5-2 kazandı.

Belediye Başkanı Özdemir, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu yıl festivalimizde sportif etkinliklere mümkün olduğunca ağırlık vermeye çalıştık." dedi.

Kavaklı tekvandocunun Avrupa başarısı

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli tekvandocu Oktay Atalay, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kavak Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Nazım Demirci, Kavak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcusu Oktay Atalay'ın başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Demirci, 19-22 Mayıs tarihlerinde İngiltere'nin Manchester şehrinde yapılan şampiyonaya yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Atalay'ın Avrupa üçüncüsü olması bizleri gururlandırdı. Antrenörü olarak kendisini kutluyorum. Atalay, çalışkan, iddialı ve başarılı bir sporcumuz. Bundan sonra yapılacak müsabakalarda daha iyi bir dereceye gireceğine inanıyorum." dedi.