Samsun'dan kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza'da 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranının yüzde 100 olduğunu belirtti.

Sağlam, Havza İlkkıvılcım Anaokulu ve Havza Anaokulunu ziyaret ederek burada okul müdürü ve idarecilerden bilgi aldı.

Ziyaretleri sonrası ilçedeki anaokulu okullaşma oranları hakkında bilgi veren Sağlam, ilçede 2 anaokulu ve 44 okul öncesi sınıfında toplam 672 öğrenci olduğunu bildirdi.

Sağlam, ilçede anaokulu okullaşma oranı bakamından çok iyi bir konumda olduklarına işaret ederek, "Havza'da 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranımız yüzde 100. Okul öncesi kurumlarımız ve sınıflarımızda sınıf başı öğrenci sayımız ise 15. Bu sınıflarımızda 44 okul öncesi öğretmeni görev yapmakta. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında ve dezavantajlı bölgede bulunan ve okul öncesi eğitim çağında bulunan 12 öğrencimize okul öncesi eğitim destek paketi gönderildi." dedi.

Sağlam,"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında Ereli, Aşağı Yavucuk, Mısmılağaç, Çayırözü, Sivrikese ve Çakıralan mahallelerinde 6 yeni anasınıfı yapılacağını ayrıca Değirmenüstü Mahallesi'nde yeni anaokulunun planlamaya alındığını belirtti.

Havza'da muhtarlara fidan dağıtıldı

Havza ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında merkez ve kırsal mahalle muhtarlarına fidan dağıtıldı.

Havza Orman İşletme Şefliği bahçesinde gerçekleştirilen törende, mahalle muhtarlarına bin 500 karaçam ve sarıçam fidanı ücretsiz olarak verildi.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, tören öncesi muhtarlara fidan dikim ve bakımı hakkında bilgilendirme yaptı.

Mutlu, amaçlarının ilçedeki ağaç varlığını artırmak olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar kapsamında muhtarlarımıza mahallelerinde dikilmek üzere fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde dağıtımını yapacağımız fidanlar ile ilçe genelinde 11 bin 400 fidan dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ise yetkililere teşekkür ederek, "Teslim alınan fidanları mahallelerimizde ihtiyaç duyulan yerlere bir an evvel dikeceğiz. İnşallah hep birlikte çocuklarımıza daha yeşil bir dünya teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kavak Kaymakamı Saygılı'dan Kütüphaneler Haftası mesajı

Kaymakam Ömer Saygılı, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saygılı, yayımladığı mesajında, kütüphanelerin, toplumda okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla, insanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de her yıl mart ayının son haftasının Kütüphaneler Haftası olarak kutlandığını anımsatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Toplumun eğitimi ve kültürel gelişimi için en önemli kuruluşlardan birisi olan kütüphaneler, hiç bir ayırım gözetmeksizin toplumun her kesiminin bilgi gereksinimini karşılamaya yönelik hizmetler sunmaktadır. İnsanlık tarihi kadar önemli bir geçmişe sahip olan kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurum olan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz parçasını oluşturmaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır' söylemleri ile kütüphanelerin önemi belirtilmektedir."

Havza Belediye Başkanı Özdemir esnaf odaları başkanlarını kabul etti

Havza'da genel kurul sürecini tamamlayan esnaf odaları başkanları Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette oda başkanları Özdemir'e genel kurul süreçleri ile odaların çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Özdemir, tüm esnaf odalarının başkanlarına görevlerinde başarılar dileyerek, "Hepimizin ortak amacı Havza'ya hizmet etmek. Bunun için her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. İlçemiz için yapılacak olan işbirliği ilçemize daha güçlü şekilde hizmet etmek demektir. İnşallah Havza'mız Havza OSB ile birlikte hızlı büyüyecek. Bu büyüme esnafımızı doğrudan etkileyecek. Havza Belediyesi olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız." dedi.

Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban da esnaflara hizmet etmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Havza için yapılacak çalışmalarda her zaman olduğu gibi tüm kurum ve kuruluşlarımıza kapımız açık." diye konuştu.

Ziyarete, Karaçoban'ın yanı sıra Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat ile Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz katıldı.