Samsun'dan kısa kısa

Salıpazarı ilçesine bağlı Avut Mahallesi'nde 22. Hıdırellez Şenlikleri yapıldı.

Avut Mahalle Muhtarı Hüseyin Gürkan, şenliğe katılanlara ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil Akgül, "Hıdırellez demek bahar demek, sevgi demek, mutluluk, sevinç ve güzellik demek. Bu gelenek 22 yıl önce başladı, bundan sonra da uzun yıllar devam edecek. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Avut Hıdırellez Şenlikleri'nde yerel sanatçılar söyledikleri türkülerle izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Semah ekibinin gösterisi ilgiyle izlenirken 22. Şenlik ağalığını ise Ahmet Karaman aldı.

Şenliklere, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Samsun milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Topaloğlu'ndan mahalle ziyareti

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Çetirlipınar Mahallesi Köy Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Topaloğlu, mahallelinin sorunlarını dinledi.

Topaloğlu, eksikliklerle ilgili notlar alarak çözüm için çalışmalar başlatılacağını bildirdi.

19 Mayıs ilçesinde önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Topaloğlu, 19 Mayıs Sulama Barajı'nın ilçenin su problemini önemli ölçüde çözeceğini ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Seçimlerle ilgili de konuşan Topaloğlu, "Bu kritik seçimde ilçemiz her zaman olduğu gibi bu seçimde de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu Samsun Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde gösterdi. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Sahada arkadaşlarımız çok aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sandıklarda görevlendirilen arkadaşlarımız da görevlerinin bilincinde. 21 yıldır ülkemizin kalkınmasına yönelik yapılan çalışmalar ortada. Cumhur İttifakı olarak söz değil icraat gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu seçimde de vatandaşlarımız söze değil icraata bakarak oyunu kullanacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı iktidara getirecektir, bundan şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu'na, Belediye Meclis Üyesi Yusuf Aydın ve Çetirlipınar Mahalle Muhtarı Cemil Akşahin eşlik etti.