Samsun'dan Gazze'ye Yardım Seferberliği

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Gazze'de İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi verenlere insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında Samsun'daki halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüsünde üretilen battaniye, giysi ve oyuncaklar, Gazze'ye gönderildi.

Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinlilere destek olmak için Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı projeye, Samsun'daki halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüsü de destek verdi.

Samsun'da öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin 20 günde ürettiği battaniye, eşofman, zıbın takımları, bez oyuncak ve maskeler tıra yüklenerek, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, basın mensuplarına, Türk milletinin çok yardımsever olduğuna işaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk milletinin seferber olduğunu, aynı şekilde Filistinliler için de yardım seferberliği başlattıklarını vurgulayan Erdin, şunları aktardı:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı projeye Samsun olarak dahil olduk. Tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olarak hocalarımız, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz üretim yaptı. Bunun dışında bir miktar da hayırseverlerimizden destek aldık.

Başta çeşitli yaş gruplarından çocuklar için 3 bin eşofman takımı, bebekler için zıbın takımı, el yapımı oyuncaklar, battaniyeler, örgü bebek kıyafetleri, 130 bin yetişkin ve 120 bin çocuk maskesi üretimi yapıldı. Bugün ürettiğimiz ürünleri Valiliğimiz koordinasyonunda Mersin Limanı'na gönderiyoruz. Mersin'den gemi ile Filistinlilere yardımlar ulaştırılacak."