Samsun'dan Gaziantep Nurdağı'ndaki öğrencilere yardım

Samsun'un Yakakent ilçesinden 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yardım gönderildi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" Projesi kapsamında Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde Nurdağı Hisar İlkokulu'ndaki öğrencilere oyuncak, spor malzemesi, hikaye kitapları, boyama kitapları, kırtasiye malzemesi, zeka oyunlarından oluşan hediyeler gönderildi.

Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, öğrenciler için hazırlanan çantalara kırtasiye malzemelerinin yanı sıra öğrencilerin kardeş okuldaki arkadaşları için yazdığı mektupların da konulduğunu söyledi.