Samsun'dan deprem bölgesine her gün 100 bin ekmek gönderilecek Samsun'da esnaf her gün deprem bölgesindeki illere 100 bin adet ekmek gönderecek.

Samsun'dan deprem bölgesine her gün 100 bin ekmek gönderilecek

SAMSUN - Samsun'da esnaf her gün deprem bölgesindeki illere 100 bin adet ekmek gönderecek.

Depremlerin vurduğu 10 ilde doğalgaz ve elektrik sıkıntısının yaşanmasından dolayı fırınlar ekmek üretemez hale geldi. Birçok fırının doğalgaz ile çalıştığını ifade eden Samsun esnafı, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda temel ve acil yaşam malzemeleri desteğinin yanı sıra bölgede yaşanan ekmek sıkıntısını gidermek için de adımlar atıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Karadeniz Un Sanayicileri Derneği'ne bağlı sanayicilerin de un desteğinde bulunmasıyla her gün deprem bölgesine 100 bin adet ekmek gönderilmesine karar verildi.

Deprem bölgesindeki illere her gün 100 bin ekmek

Esnaf olarak taşın altına ellerine sokacaklarını ifade eden SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Türkiye olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Esnaf olarak tüm il ve ilçedeki oda başkanlarımız öncülüğünde topladığımız yardım ve ekipmanları bulunduğumuz yerdeki belediye, kaymakamlık ve valiliğe ulaştırarak yardımların deprem bölgesine gitmesini sağladık. Yardımlarımız devam edecek. Uncularımız bizlere un verecek. Bizim de fırıncı esnafımız unları ekmek yapıp Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tırları ile deprem bölgelerine göndereceğiz. Biz kendimiz her gün 15 bin ekmek göndeririz diye düşünüyorduk ama Karadeniz Un Sanayicileri Derneği'nin destekleriyle 100 bin adet ekmeği deprem bölgesine göndereceğiz. Ekmekler Samsun'dan Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay gibi depremden etkilenen birçok ile ihtiyaca göre gönderilecek" dedi.

Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazan da fırıncılara her gün bin adet ekmek üretecek kadar un vereceklerini açıklayarak, katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

Samsun'dan pişirilen bin ekmek her gün Samsun Büyükşehir Belediyesi tırları ile deprem bölgesindeki illere gönderilecek.