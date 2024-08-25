Samsun'dan Bülent Bahar, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Birinci Oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına Samsun'dan katılan Bülent Bahar birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanlığınca, 2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında,"19'uncu Türkiye Geneli Erkek Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Samsun bölgesini temsilen yarışmaya katılan Bafra Aktekke Kur'an Kursu öğreticisi Bülent Bahar, jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Türkiye birincisi oldu.

Bülent Bahar, yarışmaya katılabilmek için Bafra, Samsun ardından Karadeniz Bölgesi için yapılan yarışmalarda birinci olmuş ve yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.